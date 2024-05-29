Литва виділить 5 млн євро на відновлення шкіл і дитсадків в Україні

Уряд Литви на засіданні у середу, 29 травня, схвалив постанову Мінфіну про виділення 5 млн євро на сферу освіти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Литовська підтримка піде на відновлення зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні, а також обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

"На тлі російської війни проти України, що триває, ми маємо допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати просвітництво молодого покоління навіть в умовах війни із забезпеченням навчання дітей, незважаючи на постійний ризик авіаударів", – заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

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За її словами, виділені Литвою кошти доповнять двосторонні проєкти з відновлення і сприятимуть розширенню підтримки з боку міжнародної спільноти.

Кошти будуть переведені на рахунок Міністерства освіти і науки в Національному банку України.

Напередодні уряд Швеції оголосив про виділення Україні 650 млн шведських крон (понад 61 млн доларів) на підтримку енергосистеми України.

Також нещодавно США передали Україні 107 генераторів для Харківської області, яка зазнає регулярних повітряних атак з боку Росії.