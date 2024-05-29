Литва выделит 5 млн евро на восстановление школ и детсадов в Украине

Правительство Литвы на заседании в среду, 29 мая, одобрило постановление Минфина о выделении 5 млн евро на сферу образования Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Литовская поддержка пойдет на восстановление разрушенных школ и детских садов в Украине, а также оборудование бомбоубежищ и установку других средств защиты.

"На фоне продолжающейся российской войны против Украины мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять просвещение молодого поколения даже в условиях войны с обеспечением обучения детей, несмотря на постоянный риск авиаударов", – заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

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По ее словам, выделенные Литвой средства дополнят двусторонние проекты по восстановлению и будут способствовать расширению поддержки со стороны международного сообщества.

Средства будут переведены на счет Министерства образования и науки в Национальном банке Украины.

Накануне правительство Швеции объявило о выделении Украине 650 млн шведских крон (более 61 млн долларов) на поддержку энергосистемы Украины.

Также недавно США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.