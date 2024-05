Сполучені Штати надали 107 генераторів для Харківської області

США передали Україні 107 генераторів для Харківської області, яка зазнає регулярних повітряних атак з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області, щоб лікарні та школи продовжували працювати навіть під час відключення електроенергії.

As Russia’s brutal attacks against the Kharkiv region continue, the United States is stepping up to support our partners: @USAID provided 107 generators to five communities in the Kharkiv region to ensure hospitals & schools continue working even during power outages. pic.twitter.com/kXNPVwfLA2

