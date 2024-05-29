У ПАРЄ схвалили ідею виплат українцям для повернення в Україну після війни

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції вирішив включити у свою майбутню доповідь рекомендацію щодо виплати грошей українцям, які втекли від війни за кордон, для повернення в Україну.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі член постійної делегації України в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

Суть пропозиції полягає у тому, щоб після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, могли отримати фінансову допомогу від європейських країн, зазначив Гончаренко.

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"Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному комітеті ПАРЄ по Україні", – повідомив нардеп.

У інтерв’ю "Європейській правді" в лютому посол України в ЄС Всеволод Ченцов спрогнозував битву в Європі за українців, яких Київ захоче повернути додому.

За словами посла, Україна обговорює з ЄС спеціальну програму з допомоги повернення українців додому. При цьому посол визнав, що існує небезпека, коли деякі країни не захочуть допомогти українцям повертатися в Україну.

У травні Міністерство внутрішніх справ Чехії вирішило запустити пілотний проєкт, покликаний сприяти добровільному поверненню громадян України на батьківщину.

Ще наприкінці 2023 року в Чехії запрацювали зміни до законодавства, які передбачають фінансові стимули для українців, що вирішили повернутись додому.