Посол: У ЄС буде битва за українців, яких Київ хоче повернути додому

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов передбачає, що у 2025 році, коли повинен завершитись термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян.

Про це Ченцов розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

У березні 2025 року завершується дія інструменту тимчасового захисту українців, які втекли до ЄС від російської агресії. За словами Ченцова, зараз ЄС розглядає різні варіанти того, який механізм діятиме опісля.

"Розглядаються різні варіанти, і 100% Європейський Союз не дозволить собі різких рухів – створити якийсь юридичний вакуум. Звісно, коли сьогодні в тебе є легальний статус, а завтра документ завершився, виникають питання у поліції, що така людина робить на території Європейської Союзу", – сказав Ченцов.

Він додав, що українці мають бути завчасно попереджені, і має бути забезпечений транзитний період у випадку разючих змін.

"Можуть бути якісь тимчасові варіанти. Але ті люди, які зможуть повернутися в Україну, для них мають бути створені спеціальні умови, щоб допомогти це зробити", – сказав Ченцов. Він оцінив, що зараз на території ЄС перебуває 4-6 млн українців, які виїхали після лютого 2022 року.

За словами посла, Україна обговорює з ЄС спеціальну програму з допомоги повернення українців додому. При цьому посол визнав, що існує небезпека, коли деякі країни не захочуть допомогти українцям повертатися в Україну.

"Я бачу таку небезпеку. І це, знову ж таки, про конкуренцію. Ми маємо бути як держава конкурентоздатними і створити відповідні умови для наших людей. Саме так. Я припускаю, що 2025 рік – це буде битва за наших людей тут, у Брюсселі. І не тільки у Брюсселі. Ми будемо битися", – заявив Ченцов.

Він також допустив, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, та розповів про умови, на яких можуть бути виділені ці кошти.

Дивіться повне інтерв’ю з Всеволодом Ченцовим "Європейській правді".



