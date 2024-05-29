В ПАСЕ одобрили идею о выплатах украинцам для возвращения в Украину после войны

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции решил включить в свой будущий доклад рекомендацию о выплате денег украинцам, бежавшим от войны за границу, для возвращения в Украину.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

Суть предложения заключается в том, чтобы после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, могли получить финансовую помощь от европейских стран, отметил Гончаренко.

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"Эта норма была добавлена в большой доклад, который мы готовим в миграционном комитете ПАСЕ по Украине", – сообщил нардеп.

В интервью "Европейской правде" в феврале посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов спрогнозировал битву в Европе за украинцев, которых Киев захочет вернуть домой.

По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по помощи возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что существует опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину.

В мае Министерство внутренних дел Чехии решило запустить пилотный проект, призванный способствовать добровольному возвращению граждан Украины на родину.

Еще в конце 2023 года в Чехии заработали изменения в законодательство, которые предусматривают финансовые стимулы для украинцев, решивших вернуться домой.