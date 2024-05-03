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У Берліні палає цех металообробного підприємства, містян попередили про токсичний дим

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Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 15:28 — Марія Ємець

Мешканців Берліна попередили про токсичну хмару диму, що поширюється від великої пожежі у цеху металообробного підприємства на заході міста.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у цеху Diehl Metal Applications. Речник пожежників Берліна повідомив у коментарі, що палають усі чотири поверхи будівлі, подекуди вже обвалилися перекриття. Пожежники працюють лише ззовні. 

 

Він повідомив також, що у приміщенні зберігалися небезпечні хімічні речовини, зокрема сульфатна кислота та ціанід міді. Є ризик утворення ціанідної кислоти та її потрапляння у повітря над містом разом з димом. 

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Причина пожежі наразі невідома, постраждалих немає. 

Мешканцям довколишніх районів радять не підходити у район пожежі, закрити вікна та вимкнути кондиціонери. 

 

Школи у районі фабрики достроково припинили заняття, магазини у районі пожежі теж закриваються.

Нагадаємо, у Копенгагені у квітні частково згоріла 400-річна будівля біржі Берсен. Половину будівлі вдалося врятувати, але інтер’єр сильно пошкоджений водою.

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