Власник обіцяє відновити 400-річну пам’ятку в Копенгагені після пожежі

Данська торгова палата заявила, що будівлю біржі Берсен у данській столиці Копенгагені, де сталася руйнівна пожежа, відбудують.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора Палати Браяна Міккельсена, спіральний шпиль, який знаходився на найбільш постраждалій частині будівлі, знайшли, що дозволяє розраховувати на відновлення пам'ятки.

"Це дає мені надію, тому що ми вирішили відновити біржу, оскільки вона є частиною історії Європи як торгового континенту", – сказав він.

Водночас Міккельсен відмовився говорити про страховий поліс будівлі, де більше не знаходиться фондова біржа, але вона все ж слугує штаб-квартирою Палати.

Поліція, яка розслідує інцидент, заявила, що на встановлення причин пожежі можуть піти місяці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

"Все, що колись було частиною міжповерхових перегородок та будівельних конструкцій всередині, згоріло", – сказав речник столичного управління служби надзвичайних ситуацій Франк Трір Міккельсен.

Зазначають, що для підтримки пошкоджених стін та запобігання обвалу історичної цегляної кладки склали великі контейнери.

Раніше повідомляли, що половину 400-річної будівлі біржі Берсен вдалося врятувати, але інтер’єр сильно пошкоджений водою.

Нагадаємо, полум’я спалахнуло в історичній будівлі біржі Берсен в центрі Копенгагена приблизно о пів на восьму ранку вівторка. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.

Звичайні люди та рятувальні служби винесли з будівлі десятки картин, але врятувати вдалося не все.

Через пожежу королівська родина вирішила понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій 16 квітня виповнюється 84 роки.

Данські ЗМІ зібрали огляд розкішного інтер’єру 400-річної будівлі, який тепер втрачено. У публічній дискусії вже обговорюють відновлення будівлі.