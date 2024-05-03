В Берлине горит цех металлообрабатывающего предприятия, горожан предупредили о токсичном дыме
Новости — Пятница, 3 мая 2024, 15:28 —
Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке дыма, которое распространяется от крупного пожара в цехе металлообрабатывающего предприятия на западе города.
Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".
Пожар вспыхнул в цехе Diehl Metal Applications. Представитель пожарных Берлина сообщил в комментарии, что горят все четыре этажа здания, кое-где уже обвалились перекрытия. Пожарные работают только снаружи.
Он сообщил также, что в помещении хранились опасные химические вещества, в частности сульфатная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианидной кислоты и ее попадания в воздух над городом вместе с дымом.
Причина пожара пока неизвестна, пострадавших нет.
Жителям близлежащих районов советуют не подходить к району пожара, закрыть окна и выключить кондиционеры.
Школы в районе фабрики досрочно прекратили занятия, магазины тоже закрываются.
Напомним, в Копенгагене в апреле частично сгорело 400-летнее здание биржи Берсен. Половину здания удалось спасти, но интерьер сильно поврежден водой.