Пожежа на заводі у Берліні: попередження для містян скасували

Пожежники Берліна скасували попередження про небезпеку у зв’язку з можливим поширенням токсичних речовин через велику пожежу на металообробному підприємстві.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Близько 16 години у пожежній службі Берліна повідомили, що заміри не показали підвищеної концентрації у повітрі шкідливих речовин і значних ризиків для містян через пожежу немає.

"Ми повинні були допустити викид шкідливих речовин у повітря, тому з міркувань обережності оголошували попередження для західної частини Берліна", – пояснив представник служби Вінсенц Каш.

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На місці продовжують працювати близько 170 вогнеборців.

Пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі, де також зберігаються хімікати, проте ситуація залишається складною.

Ніхто зі співробітників компанії Diehl Metal Applications, якій належить цех, не постраждав.

Через пожежою залишаються перекритими деякі вулиці та змінено маршрут одного автобуса.

Нагадаємо, пожежа спалахнула вдень 3 травня на об’єкті металообробного заводу Diehl Metal Applications у південно-західній частині Берліна, вогонь швидко охопив усі поверхи.

Через пожежу містянам порадили закрити вікна та вимкнути кондиціонери, найближчі до місця пожежі школи й магазини призупинили роботу.