Пожар на заводе в Берлине: предупреждение для горожан отменили

Пожарные Берлина отменили предупреждение об опасности в связи с возможным распространением токсичных веществ из-за крупного пожара на металлообрабатывающем предприятии.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Около 16 часов в пожарной службе Берлина сообщили, что замеры не показали повышенной концентрации в воздухе вредных веществ и значительных рисков для горожан из-за пожара нет.

"Мы должны были допустить выброс вредных веществ в воздух, поэтому превентивно объявляли предупреждение для западной части Берлина", – пояснил представитель службы Винсенц Каш.

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На месте продолжают работать около 170 пожарных.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания, где также есть химикаты, однако ситуация остается сложной.

Никто из сотрудников компании Diehl Metal Applications, которой принадлежит цех, не пострадал.

Из-за пожара остаются перекрытыми некоторые улицы и изменен маршрут одного автобуса.

Напомним, пожар вспыхнул днем 3 мая на объекте металлообрабатывающего завода Diehl Metal Applications в юго-западной части Берлина, огонь быстро охватил все этажи.

Из-за пожара горожанам посоветовали закрыть окна и выключить кондиционеры, ближайшие к месту пожара школы и магазины приостановили работу.