Президентка Грузії ветувала закон про податкові пільги для активів з офшорів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на проєкт про "податкову амністію" для активів з офшорних компаній, який вважають ухваленим задля співзасновника "Грузинської мрії", олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия", цитуючи повідомлення адміністрації президента.

В адміністрації Зурабішвілі повідомили, що вона повернула законопроєкт до парламенту із вмотивованими зауваженнями.

Процедура передбачає, що далі зауваження розглядає профільний комітет, після чого їх обговорюють на пленарному засіданні.

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Керівна партія має у парламенті достатньо голосів для подолання вето, тому застосування президенткою цього інструменту є радше символічним кроком.

Законопроєкт щодо податкових пільг для полегшеного переведення активів з офшорних компаній у Грузію ініціювали депутати від "Грузинської мрії", закон ухвалювали у "турборежимі" за кілька днів.

В опозиції вважають, що основна мета поправок – допомогти вивести свої активи у Грузію співзасновнику "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі, щоб захиститися від західних санкцій.

Президентка також поообіцяла ветувати скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масштабні протести.

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