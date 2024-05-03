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Президентка Грузії ветувала закон про податкові пільги для активів з офшорів

Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 19:39 — Марія Ємець

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на проєкт про "податкову амністію" для активів з офшорних компаній, який вважають ухваленим задля співзасновника "Грузинської мрії", олігарха Бідзіни Іванішвілі. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия", цитуючи повідомлення адміністрації президента. 

В адміністрації Зурабішвілі повідомили, що вона повернула законопроєкт до парламенту із вмотивованими зауваженнями. 

Процедура передбачає, що далі зауваження розглядає профільний комітет, після чого їх обговорюють на пленарному засіданні. 

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Керівна партія має у парламенті достатньо голосів для подолання вето, тому застосування президенткою цього інструменту є радше символічним кроком. 

Законопроєкт щодо податкових пільг для полегшеного переведення активів з офшорних компаній у Грузію ініціювали депутати від "Грузинської мрії", закон ухвалювали у "турборежимі" за кілька днів. 

В опозиції вважають, що основна мета поправок – допомогти вивести свої активи у Грузію співзасновнику "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі, щоб захиститися від західних санкцій. 

Президентка також поообіцяла ветувати скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масштабні протести. 

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