Президентка Грузії пообіцяла ветувати закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Про це Зурабішвілі заявила в інтерв'ю BBC, відео якого вона оприлюднила в Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Грузинська президентка назвала цей проєкт закону "точною копією", ухваленого Росією закону в 2012 році.

Вона підкреслила, що цей закон суперечить усім рекомендаціям від міжнародних партнерів.

"Я обов’язково накладу вето на цей закон, як роблю щодо інших законів, які суперечать стратегії та рекомендаціям Європейського Союзу", – сказала Зурабішвілі.

Водночас вона визнала, що парламент, швидше за все, подолає це вето.

"Але моє вето – це голос народу, і цей голос буде почутий голосно і ясно", – підкреслила вона.

Раніше парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав цей факт тривожною подією.