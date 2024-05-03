Президент Грузии ветировала закон о налоговых льготах для активов из офшоров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на проект о "налоговой амнистии" для активов из оффшорных компаний, который считают принятым для соучредителя "Грузинской мечты", олигарха Бидзины Иванишвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия", цитируя сообщение администрации президента.

В администрации Зурабишвили сообщили, что она вернула законопроект в парламент с мотивированными замечаниями.

Процедура предусматривает, что далее замечания рассматривает профильный комитет, после чего их обсуждают на пленарном заседании.

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Правящая партия имеет в парламенте достаточно голосов для преодоления вето, поэтому применение президентом этого инструмента является скорее символическим шагом.

Законопроект о налоговых льготах для облегченного перевода активов из оффшорных компаний в Грузию инициировали депутаты от "Грузинской мечты", закон принимали в "турборежиме" за несколько дней.

В оппозиции считают, что основная цель поправок – помочь вывести свои активы в Грузию соучредителю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, чтобы защититься от западных санкций.

Президент также обещала ветировать скандальный закон об "иноагентах", вызвавший масштабные протесты.

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