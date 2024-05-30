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Прем'єр Грузії назвав Україну країною, "що обвалилася"

Новини — Четвер, 30 травня 2024, 13:12 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе виступив із черговою критичною заявою на адресу України, а також сказав, що за загибель десятків тисяч людей в Україні ніхто не несе відповідальності.

Слова Кобахідзе наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський прем’єр у традиційній для себе манері розкритикував події Євромайдану в Україні, зауваживши, що "ніхто в Грузії не дочекається Майдану".

У дусі російської пропаганди Кобахідзе сказав, що за подій Євромайдану уряд в Україні "був призначений ззовні", який, за його словами, не взяв на себе "відповідальність за події, які розвивалися в цій країні".

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"До 2013 року Україна була країною з територіальною цілісністю, а її економіка становила 200 мільярдів доларів. Сьогодні ця країна – обвалена. Через стільки років її економіка значно скоротилася. Також 20% території України окуповано, загинули десятки тисяч людей. Хто несе за це відповідальність? Ніхто", – сказав Кобахідзе, вважаючи за краще не згадувати про розв’язану РФ війну проти України і російську окупацію частини її територій.

Нещодавно Кобахідзе казав, що опоненти влади хочуть "українізації Грузії" і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир. 

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