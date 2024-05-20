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Прем’єр Грузії, який палить мости із Заходом, дорікнув Україні через створені війною проблеми

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 13:39 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував слова учасників протестів проти дій влади про те, що вони "заздрять українцям", та вирішив перерахувати у відповідь проблеми України.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", про це він сказав у виступі під час засідання уряду.

Слова Кобахідзе стали відповіддю на слова у промові одного зі співлідерів акцій протесту про те, що грузинське громадянське суспільство заздрить українцям. 

Прем’єр заявив, що опоненти влади хочуть "українізації Грузії" і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир. 
"Хочу ще раз нагадати усім, що означає розділити долю України і яка зараз ситуація в Україні", – заявив Кобахідзе.

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Він нагадав про десятки тисяч загиблих військових та цивільних внаслідок війни, і про те, що близько 10 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки і переїхали на нове місце або в межах України, або за кордон.

"Конкретним статистичним показником є те, що 2/3 молоді віком 19-24 років або залишили країну, або померли. Мова йде про знищення генофонду України. Це те, чому заздрять наші опоненти", – сказав Кобахідзе, не уточнюючи, з якої статистики взяв такі цифри. 

"Економіка зруйнована, лише за перший рік у них було спадання економіки на 30%, а це означає повну катастрофу. Інфраструктура зруйнована, сьогодні Росія окупує у 2,5 рази більше території, ніж на початку війни. На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовані вибори, політичний плюралізм, свобода ЗМІ, усе, що пов’язано із загальною концепцією демократії. Представники колективного "Національного руху" цьому заздрять і хочуть бачити це у Грузії", – заявив Кобахідзе. 

Нагадаємо, економіка України у 2023 році відновила зростання, Україна відновила контроль над близько 50% території, яку Росія захопила у 2022 році, а низка інших згаданих Кобахідзе проблем значною мірою є наслідком воєнного стану.

Грузинський прем’єр додав, що Грузія обов’язково "збереже мир як необхідну умову прогресу та розвитку".

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