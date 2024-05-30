Президент Естонії підписав ухвалений парламентом закон про конфіскацію активів РФ

Президент Естонії Алар Каріс у четвер підписав ухвалений парламентом у середині травня закон, який дає змогу використовувати заморожені в рамках санкцій російські активи для компенсації Україні збитків, завданих війною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.ee.

За словами Каріса, згідно із законом, може бути конфісковане і використане для відшкодування збитків тільки майно тих, "чий зв'язок зі скоєнням або сприянням протиправному діянню встановлений і достатньо доведений".

"Отже, той факт, що чиїсь активи було заморожено через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна", – сказав Алар Каріс.

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Президент додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни.

Він визнав, що конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати непрояснені юридичні питання, але "парламент має бути в змозі зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації".

Закон, за ухвалення якого 15 травня проголосували 65 депутатів Рійгікогу, дає змогу використовувати заморожене на підставі санкцій майно людей і підприємств, які сприяли протиправній діяльності Росії, як передоплату за шкоду, яку Росія має відшкодувати Україні.

Правознавці цьому закону дали різні оцінки. Наприклад, доцент кафедри конституційного права Тартуського університету Палома Криит Тупай вважає, що він може суперечити Конституції.

А ось колишній канцлер права Індрек Тедер переконаний, що немає достатніх підстав для категоричного твердження, що він суперечив би Конституції.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.