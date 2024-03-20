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Боррель запропонував ЄС спрямувати майже всі доходи від активів РФ на зброю для України

Середа, 20 березня 2024, 10:48

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у середу представив країнам-членам Євросоюзу пропозицію про використання непередбачених надходжень від знерухомлених російських активів у Європі для підтримки України.

Про це Боррель розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Боррель зауважив, що його пропозиція передбачає направлення 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% – через бюджет ЄС.

"Я з нетерпінням очікую на швидке ухвалення рішення Радою. Це продемонструє єдність та відданість ЄС підтримці України та її народу", – написав Жозеп Боррель.

Пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. Це може приносити близько 3 млрд євро щорічно.

Минулого тижня високопоставлений посадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в Європейському Союзі, можуть принести від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків до 2027 року, залежно від світових процентних ставок.

Близько 70% всіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що має еквівалент 190 млрд євро у вигляді різних цінних паперів і готівки російського центрального банку.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що краще, аби заморожені російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову.

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