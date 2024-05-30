Президент Эстонии подписал принятый парламентом закон о конфискации активов РФ

Президент Эстонии Алар Карис в четверг подписал принятый парламентом в середине мая закон, который позволяет использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.ee.

По словам Кариса, по закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения убытков только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана".

"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", – сказал Алар Карис.

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Президент добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто принимал активное участие в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Он признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызвать непроясненные юридические вопросы, но "парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор даже в такой неясной ситуации".

Закон, за принятие которого 15 мая проголосовали 65 депутатов Рийгикога, позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, которые способствовали противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.

Правоведы этому закону дали разные оценки. Например, доцент кафедры конституционного права Тартуского университета Палома Крыыт Тупай считает, что он может противоречить Конституции.

А вот бывший канцлер права Индрек Тедер убежден, что нет достаточных оснований для категорического утверждения, что он противоречил бы Конституции.

Напомним, Совет ЕС одобрил конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.