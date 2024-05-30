Президент Литви критикує повільну допомогу Україні: Декларації та дії не збігаються

Литовський президент Гітанас Науседа обіцяє порушити на міжнародних майданчиках проблему розбіжності у діях та словах союзників України, які не надають їй необхідної військової допомоги вчасно.

Про це він сказав під час заходу в місті Каунас, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Науседа процитував дані Чехії про те, що лише чотири з 18 країн, які долучилися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, виконали свої зобов'язання.

"Дуже шкода, що деякі рішення озвучуються голосно, але реальний результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями. Це велика проблема, і наші друзі з України неодноразово вказували на неї пальцем", – вважає він.

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На думку Науседи, союзникам України варто усвідомити, що в разі поразки останньої "ми всі станемо мішенями".

Президент Литви закликав зробити все, "щоб Україна домоглася успіху, щоб сьогодні отримала все, що потрібно". "І я зроблю все можливе, щоб говорити про це на Мирній конференції та на самітах Європейської ради і НАТО", – запевнив він.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

За останніми заявами, Україна до кінця року отримає 500 тисяч снарядів за "чеською" схемою.