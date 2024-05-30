Президент Литвы критикует медленную помощь Украине: Декларации и действия не совпадают

Литовский президент Гитанас Науседа обещает поднять на международных площадках проблему расхождения в действиях и словах союзников Украины, которые не предоставляют ей необходимой военной помощи вовремя.

Об этом он сказал во время мероприятия в городе Каунас, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Науседа процитировал данные Чехии о том, что только четыре из 18 стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, выполнили свои обязательства.

"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее пальцем", – считает он.

Реклама:

По мнению Науседы, союзникам Украины стоит осознать, что в случае поражения последней "мы все станем мишенями".

Президент Литвы призвал сделать все, "чтобы Украина добилась успеха, чтобы сегодня получила все, что нужно". "И я сделаю все возможное, чтобы говорить об этом на Мирной конференции и на саммитах Европейского совета и НАТО", – заверил он.

Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

По последним заявлениям, Украина до конца года получит 500 тысяч снарядов по "чешской" схеме.