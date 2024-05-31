США висловили занепокоєння Китаю щодо його військової активності біля Тайваню

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін зустрівся у п'ятницю зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем в Сінгапурі, щоб обговорити оборонні відносини між США та КНР, а також питання регіональної й глобальної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Пентагону Патрика Райдера.

Під час зустрічі Остін висловив занепокоєння щодо військової активності Китаю навколо Тайванської протоки.

"Міністр висловив стурбованість нещодавньою провокаційною активністю Народно-визвольної армії Китаю навколо Тайванської протоки та повторив, що КНР не повинна використовувати транзит влади на Тайвані – частину нормального, рутинного демократичного процесу – як привід для примусових заходів", – йдеться в заяві Райдера.

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За його словами, Остін дав чітко зрозуміти, що США продовжуватимуть діяти у повітрі та на воді – безпечно і відповідально – скрізь, де це дозволяє міжнародне право.

"Він також обговорив неспровоковану війну РФ проти України та роль КНР у підтримці російської оборонно-промислового комплексу", – вказав Райдер.

Раніше Німеччина направила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон, намагаючись посилити свою військову присутність там на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем.

Перед цим глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.

У березні Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За даними ЗМІ, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.