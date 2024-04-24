У США непокояться через дедалі більш агресивні дії Китаю в Азії

Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії, заявив глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно.

Заяву американського адмірала наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Пекін також посилив тиск на Вашингтон якраз перед тим, як держсекретар Ентоні Блінкен вирушить до азійської країни з візитом.

"Ми всі повинні розуміти, що все відбувається дуже швидко. Нарощування військової потужності, незважаючи на погану економіку, посилення наративу про те, що все, що знаходиться в межах 10-ти пунктирної лінії (зона в Південно-Китайському морі – ред.), є суверенною територією Китаю, а потім дії, спрямовані на примус до виконання", – сказав командувач.

Аквіліно також зазначив, що дії Китаю в Південно-Китайському морі є небезпечними. Крім того, вони дестабілізують ситуацію в регіоні.

Він також розкритикував Китай за "дедалі агресивніший план кампанії примусу і тиску" навколо Тайваню.

Минулого місяця Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За даними ЗМІ, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.