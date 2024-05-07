Військові кораблі Німеччини прямують в Індо-Тихоокеанський регіон на тлі напруги з Китаєм

У вівторок Німеччина направила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон, намагаючись посилити свою військову присутність там на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Напруженість створює тиск для свободи судноплавства та вільного проходу торговими шляхами, заявив міністр оборони Борис Пісторіус на базі ВМС Німеччини у Вільгельмсгафені.

Близько 40% зовнішньої торгівлі Європи проходить через Південнокитайське море.

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Судно постачання "Франкфурт-на-Майні" відпливло у регіон з Вільгельмсгафена, а фрегат "Баден-Вюртемберг" – з іспанської гавані Рота. Судна зустрінуться в морі й потім попливуть до Галіфакса в Канаді, а далі – в Індо-Тихоокеанський регіон.

Кораблі пропливуть через Південнокитайське море. Наразі не зрозуміло, чи вони також пропливуть через Тайванську протоку, як це зробили судна США, що, безумовно, викличе роздратування головного торговельного партнера Німеччини Китаю.

Пекін вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, незважаючи на рішення міжнародного трибуналу про те, що Китай не має для цього правових підстав.

Китай також претендує на демократично керований Тайвань як на свою територію, незважаючи на рішучі заперечення останнього.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключала, що фрегат "Баден-Вюртемберг" перетне Тайванську протоку під час своєї майбутньої тихоокеанської місії.

Між тим, лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня перебуває з візитами в Європі - у Франції, Сербії та Угорщини.