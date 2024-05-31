НАТО завершує найбільші з часів холодної війни військові навчання

У п'ятницю, 31 травня, завершуються військові навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які стали найбільшими з часів холодної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У навчаннях брали участь понад 90 тисяч військовослужбовців, понад 50 кораблів, понад 80 літаків, які здійснили сотні вильотів, і понад 1100 бойових машин з усіх 32 країн-членів НАТО.

Командувач силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі зазначив, що навчання "продемонстрували неймовірну міцність трансатлантичного зв'язку між союзниками НАТО в Європі і Північній Америці".

Реклама:

"Надзвичайно складні військові дії, проведені під час цих навчань, продемонстрували, що цей альянс здатний і готовий виконувати нашу основну місію з колективної оборони", – сказав Каволі.

Нагадаємо, 24 січня Північноатлантичний альянс оголосив про початок навчань Steadfast Defender – 24, найбільших з 1988 року військовими навчаннями НАТО.

Крім того, з квітня масштабні навчання тривають у Литві. У їхніх рамках в окремих районах Вільнюса і Каунаса оголошували "навчальну" комендантську годину, під час якої розгортали реальні блокпости з перевірками, проте заборони на пересування громадян не було.