НАТО завершает крупнейшие со времен холодной войны военные учения

В пятницу, 31 мая, завершаются военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые стали крупнейшими со времен холодной войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В учениях принимали участие более 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, более 80 самолетов, которые совершили сотни вылетов, и более 1100 боевых машин из всех 32 стран-членов НАТО.

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что учения "продемонстрировали невероятную прочность трансатлантической связи между союзниками НАТО в Европе и Северной Америке".

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"Чрезвычайно сложные военные действия, проведенные во время этих учений, продемонстрировали, что этот альянс способен и готов выполнять нашу основную миссию по коллективной обороне", – сказал Каволи.

Напомним, 24 января Североатлантический альянс объявил о начале учений Steadfast Defender – 24, крупнейших с 1988 года военными учениями НАТО.

Кроме того, с апреля масштабные учения продолжаются в Литве. В их рамках в отдельных районах Вильнюса и Каунаса объявляли "учебный" комендантский час, во время которого разворачивали реальные блокпосты с проверками, однако запрета на передвижение граждан не было.