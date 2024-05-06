У двох містах Литви на одну ніч запровадять "навчальну" комендантську годину

У кількох районах Вільнюса і Каунаса в ніч з вівторка на середу запровадять тренувальну комендантську годину у рамках навчань армії та інших силових структур.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

"Навчальна" комендантська година буде діяти у двох районах Вільнюса та одному районі Каунаса з 22:00 вівторка до 5:00 середи. У цей період залучені до навчань структури будуть відпрацьовувати патрулювання території і контроль руху транспорту.

В армії зазначили, що мешканці даних районів не будуть обмежені у пересуванні, але в цей часовий проміжок будуть стояти справжні блокпости, де буде здійснюватися зупинка транспорту і перевірка документів.

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Масштабні навчання у Вільнюсі й Каунасі для підготовки до потенційних надзвичайних ситуацій анонсували заздалегідь, вони є складовою великих національних військових навчань Thunder Strike. Під час них армія, правоохоронні структури та місцева влада будуть відпрацьовувати низку процедур, передбачених на випадок надзвичайного стану, як запровадження комендантської години, організація мобілізації, реквізиція майна тощо.

У навчаннях будуть брати участь литовські військові та військові союзників.