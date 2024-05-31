Нідерланди прискорять розробку плану протидії російській загрозі в Північному морі

Тимчасовий уряд Нідерландів вирішив прискорити розробку стратегії протидії російській загрозі в Північному морі з огляду на посилену занепокоєність щодо можливих диверсій Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Під час дебатів у нижній палаті парламенту Нідерландів деякі депутати висловили здивування тим, що російські кораблі "швартуються в наших портах" чи плавають в районі Північного моря "і мають можливість вивчати нашу інфраструктуру".

Голова нідерландського Міноборони Кайса Оллонгрен пояснила, що за російськими кораблями "пильно стежать", а відомство відстежує всі ризики російської присутності.

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В уряді Нідерландів запевнили, що стратегія протидії російській загрозі, яка мала бути готова після літа, тепер буде розроблятись у прискореному темпі.

Частину планів щодо захисту інфраструктури Північного моря уряд Нідерландів оприлюднить публічно, але технічні деталі реалізації залишаться в таємниці з міркувань безпеки.

Позаяк найближчим часом у Нідерландах з'явиться новий коаліційний уряд, саме він і відповідатиме за розробку стратегії, уточнює NOS.

Кілька тижнів тому європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що Росія планує насильницькі саботажні дії в Європі. У деяких країнах уже фіксували підпали об'єктів, за якими може стояти Москва.