Нидерланды ускорят разработку плана противодействия российской угрозе в Северном море

Временное правительство Нидерландов решило ускорить разработку стратегии противодействия российской угрозе в Северном море, учитывая усиленную обеспокоенность из-за возможных диверсий России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Во время дебатов в нижней палате парламента Нидерландов некоторые депутаты выразили удивление тем, что российские корабли "швартуются в наших портах" или плавают в районе Северного моря "и имеют возможность изучать нашу инфраструктуру".

Глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен объяснила, что за российскими кораблями "пристально следят", а ведомство отслеживает все риски российского присутствия.

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В правительстве Нидерландов заверили, что стратегия противодействия российской угрозе, которая должна была быть готова после лета, теперь будет разрабатываться в ускоренном темпе.

Часть планов по защите инфраструктуры Северного моря правительство Нидерландов обнародует публично, но технические детали реализации останутся в тайне из соображений безопасности.

Так как в ближайшее время в Нидерландах появится новое коалиционное правительство, именно оно и будет отвечать за разработку стратегии, уточняет NOS.

Несколько недель назад европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия планирует насильственные саботажные действия в Европе. В некоторых странах уже фиксировали поджоги объектов, за которыми может стоять Москва.