FT: Спецслужби попередили, що РФ готує диверсії по всій Європі

Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Представники європейських розвідок вважають, що РФ вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо і через підставних осіб.

Згідно з оцінками розвідувальних відомств трьох європейських країн, з якими ознайомилось видання, з'являються свідчення про підготовку більш агресивних і скоординованих зусиль з проведення диверсійних дій.

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Представники розвідки все частіше заявляють про цю загрозу, намагаючись підвищити пильність.

"Ми оцінюємо ризик контрольованих державою диверсійних дій як такий, що значно зріс", – заявив минулого місяця очільник Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Хальденванг.

За його словами, Росія зараз почувається комфортно, проводячи операції на європейській землі "з високим потенціалом шкоди".

Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про "чіткі і переконливі російські підступи", які є скоординованими і масштабними.

Він додав, що настав час "підвищити обізнаність і зосередитись" на загрозі російської агресії на європейській землі.

Один із представників розвідки заявив, що диверсійні зусилля Москви не слід розглядати окремо від інших операцій. Він додав, що посилення активності відображає прагнення Росії чинити максимальний тиск "по всьому фронту".

За його словами, російський правитель Владімір Путін зараз відчуває себе "піднесеним" і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі так сильно, як тільки зможе, на кількох фронтах: за допомогою дезінформації, диверсій або хакерських атак.

Нагадаємо, у п'ятницю Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, нещодавно в Німеччині затримали двох німців російського походження, яких підозрюють у пошуку потенційних цілей для проведення диверсій проти німецької підтримки України.