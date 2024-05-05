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Опонент Орбана провів мітинг у місті, де партія влади перемагає з 1998 року

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Новини — Неділя, 5 травня 2024, 19:31 — Олег Павлюк

Угорський опозиційний політик Петер Мадяр 5 травня зібрав близько 10 тисяч людей у Дебрецені – другому за розміром містом Угорщини, де партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" перемагала з 1998 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Мітинг на центральній площі Дебрецена, який дещо затримався через дощ, зібрав прихильників Мадяра з усієї Угорщини. Звертаючись до людей, опозиціонер наголошував на втомі угорців  "від правлячої еліти, від ненависті, апатії, пропаганди і штучного поділу".

 
Фото: АР

Мадяр заявив, що "урядова пропаганда" намагалася дискредитувати його рух, тоді як традиційні опозиційні партії Угорщини відмовилися від сільських угорців.

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"Протягом 14 років ми чули від опозиції, що за цих обставин неможливо перемогти Орбана, що не варто їхати в село, що молодь не цікавиться політикою, що ви не можете зламати стіни пропаганди. Але подивіться навколо! Яка правда?" – наголосив він.

 
Фото: АР

Мітинг у Дебрецені завершив турне Мадяра Угорщиною, під час якого він збирав тисячі прихильників у сільських регіонах – які традиційно вважаються електоральною базою "Фідес".

Поява Мадяра в Дебрецені, оплоті партії Віктора Орбана, свідчить про те, що його передвиборча кампанія якраз зосереджується на угорській сільській місцевості, де прем'єр Угорщини користується популярністю.

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Багаторічний інсайдер угорської партії влади "Фідес", Петер Мадяр увірвався на політичну сцену Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною.

Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Його партія TISZA ("Повага і свобода") братиме участь у виборах до Європейського парламенту у червні та, за прогнозами, може розраховувати на 24% підтримки виборців.

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