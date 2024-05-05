Опонент Орбана провів мітинг у місті, де партія влади перемагає з 1998 року

Угорський опозиційний політик Петер Мадяр 5 травня зібрав близько 10 тисяч людей у Дебрецені – другому за розміром містом Угорщини, де партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" перемагала з 1998 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Мітинг на центральній площі Дебрецена, який дещо затримався через дощ, зібрав прихильників Мадяра з усієї Угорщини. Звертаючись до людей, опозиціонер наголошував на втомі угорців "від правлячої еліти, від ненависті, апатії, пропаганди і штучного поділу".

Фото: АР

Мадяр заявив, що "урядова пропаганда" намагалася дискредитувати його рух, тоді як традиційні опозиційні партії Угорщини відмовилися від сільських угорців.

Реклама:

"Протягом 14 років ми чули від опозиції, що за цих обставин неможливо перемогти Орбана, що не варто їхати в село, що молодь не цікавиться політикою, що ви не можете зламати стіни пропаганди. Але подивіться навколо! Яка правда?" – наголосив він.

Фото: АР

Мітинг у Дебрецені завершив турне Мадяра Угорщиною, під час якого він збирав тисячі прихильників у сільських регіонах – які традиційно вважаються електоральною базою "Фідес".

Поява Мадяра в Дебрецені, оплоті партії Віктора Орбана, свідчить про те, що його передвиборча кампанія якраз зосереджується на угорській сільській місцевості, де прем'єр Угорщини користується популярністю.

Багаторічний інсайдер угорської партії влади "Фідес", Петер Мадяр увірвався на політичну сцену Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною.

Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Його партія TISZA ("Повага і свобода") братиме участь у виборах до Європейського парламенту у червні та, за прогнозами, може розраховувати на 24% підтримки виборців.