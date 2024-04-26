Опонент Орбана зібрав демонстрацію в Будапешті за захист прав дітей

Критик і опонент угорської влади Петер Мадяр, який кинув виклик уряду Віктора Орбана, 26 квітня зібрав у Будапешті кілька тисяч людей на акцію за посилення системи захисту дітей і відставку прем’єра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Протестувальники зібралися біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Угорщини й закликали його очільника, Шандора Пінтера, піти у відставку через те, що він, на їхню думку, не зміг запобігти сексуальному насильству над дітьми в державних установах.

Фото: АР

Петер Мадяр у виступі перед натовпом розкритикував образ Орбана як захисника сім'ї та традиційних цінностей і закликав до справжніх реформ, спрямованих на захист дітей.

Реклама:

"У нас є уряд, який стверджує, що він є дружнім до сім'ї. Це уряд, який вдає, що він є дружнім до сім'ї. Уряд, який вдає, що він християнський. Уряд, який бреше, що він дружній до дітей. Уряд, який бреше, що він за мир", – сказав він.

Фото: АР

Ця акція стала останньою в серії антиурядових протестів, які Мадяр організував протягом останніх тижнів у межах кампанії з обрання до Європейського парламенту на чолі новоствореної партії "Повага і свобода" (TISZA).

Багаторічний інсайдер угорської партії влади "Фідес", Петер Мадяр увірвався на політичну сцену Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною.

Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Це викриття, яке розслідує прокуратура, призвело до масових протестів в Угорщині і кинуло тінь на уряд Орбана, який вже потерпів від "педофільського скандалу", що призвів до відставки президентки Каталін Новак.