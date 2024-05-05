Оппонент Орбана провел митинг в городе, где партия власти побеждает с 1998 года

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр 5 мая собрал около 10 тысяч человек в Дебрецене – втором по величине городе Венгрии, где партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" побеждала с 1998 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Митинг на центральной площади Дебрецена, который несколько задержался из-за дождя, собрал сторонников Мадьяра со всей Венгрии. Обращаясь к людям, оппозиционер отмечал усталость венгров "от правящей элиты, от ненависти, апатии, пропаганды и искусственного разделения".

ФОТО: АР

Мадьяр заявил, что "правительственная пропаганда" пыталась дискредитировать его движение, в то время как традиционные оппозиционные партии Венгрии отказались от сельских венгров.

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"В течение 14 лет мы слышали от оппозиции, что в этих обстоятельствах невозможно победить Орбана, что не стоит ехать в деревню, что молодежь не интересуется политикой, что вы не можете сломать стены пропаганды. Но посмотрите вокруг! Какая правда?" – подчеркнул он.

ФОТО: АР

Митинг в Дебрецене завершил турне Мадьяра по Венгрии, во время которого он собирал тысячи сторонников в сельских регионах – которые традиционно считаются электоральной базой "Фидес".

Появление Мадьяра в Дебрецене, оплоте партии Виктора Орбана, свидетельствует о том, что его предвыборная кампания как раз сосредотачивается на венгерской сельской местности, где премьер Венгрии пользуется популярностью.

Многолетний инсайдер венгерской партии власти "Фидес", Петер Мадьяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной.

В конце марта Мадяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Его партия TISZA ("Уважение и свобода") будет участвовать в выборах в Европейский парламент в июне и, по прогнозам, может рассчитывать на 24% поддержки избирателей.