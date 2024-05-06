Глава МЗС Польщі розповів про свої очікування від саміту НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що за підсумками саміту НАТО союзники окреслять плани зі зміцнення безпеки України та її інтеграції в Альянс.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю RMF24.
Інтерв’юер згадав про сподівання України отримати конкретні пропозиції щодо вступу в НАТО, що вважають дуже малоймовірним.
Сікорський зазначив, що сподівається на те, що союзники "окреслять практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій".
Одночасно він зазначив, що "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".
"Сподіваюся, під час саміту НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернувся до витоків – тобто, стримування агресивної Росії... Оборонні бюджети у Європі зростають, і Польща, як вам відомо, лідер у цьому питанні. Вони (витрати на оборону – Ред.) мають зростати, тому що Росія атакувала наших сусідів і погрожує нам", – зазначив Сікорський.
"Це не спрацює. НАТО – найпотужніший альянс в історії світу. Одного разу він вже виграв у протистоянні з Росією, і виграє знову", – додав він.
Сікорський також повторив свою тезу про те, що війну "можна закінчити за 5 хвилин дзвінком Путіна до Шойгу".
"Це агресивна колоніальна війна. І вона скінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не вартують можливих здобутків. Але поки що агресор не дійшов такого висновку", – зазначив очільник МЗС Польщі.
Також Сікорський висловив думку, що господаря Кремля варто тримати в невизначеності щодо можливих кроків Заходу.
Міністр закордонних справ Польщі також заявив, що Варшава прагне підтримувати гарні відносини зі Сполученими Штатами незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2024 року.