Глава МИД Польши рассказал о своих ожиданиях от саммита НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что по итогам саммита НАТО союзники обозначат планы по укреплению безопасности Украины и ее интеграции в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF24.

Интервьюер упомянул о надежде Украины получить конкретные предложения по вступлению в НАТО, что считают очень маловероятным.

Сикорский отметил, что надеется на то, что союзники "обозначат практические шаги для укрепления безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина могла присоединиться к евроатлантическим институтам".

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Одновременно он отметил, что "нет оснований создавать нереалистичные ожидания, которые не получится реализовать".

"Надеюсь, во время саммита НАТО в Вашингтоне мы подтвердим, что НАТО вернулся к истокам – то есть, сдерживанию агрессивной России... Оборонные бюджеты в Европе растут, и Польша, как вам известно, лидер в этом вопросе. Они (расходы на оборону – Ред.) должны расти, потому что Россия атаковала наших соседей и угрожает нам", – отметил Сикорский.

"Это не сработает. НАТО – самый мощный альянс в истории мира. Однажды он уже выиграл в противостоянии с Россией, и выиграет снова", – добавил он.

Сикорский также повторил свой тезис о том, что войну "можно закончить за 5 минут звонком Путина к Шойгу".

"Это агрессивная колониальная война. И она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят возможных достижений. Но пока агрессор не пришел к такому выводу", – отметил глава МИД Польши.

Также Сикорский выразил мнение, что хозяина Кремля стоит держать в неопределенности относительно возможных шагов Запада.

Министр иностранных дел Польши также заявил, что Варшава стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами независимо от того, кто победит на президентских выборах 2024 года.