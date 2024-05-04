Сікорський: Нехай Путін здогадується, що ми можемо зробити

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що господаря Кремля Владіміра Путіна треба тримати в невизначеності, щодо можливих кроків Заходу.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC World, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Посилаючись на слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський заявив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, він сказав: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

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"Ми витрачаємо (на оборону) найбільшу частину нашого ВВП в НАТО – 4 відсотки, і ми можемо витратити більше наступного року", – нагадав Сікорський.

На запитання, наскільки Росія становить пряму загрозу для Польщі, глава польської дипломатії відповів, що не думає, що Путін буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО, але зазначив, що він виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем.

Глава польської дипломатії сказав, що війна може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження, з точки зору людських життів і фінансових витрат, є вищою, ніж мета, яку він хоче досягти. Але він висловив думку, що для того, щоб Путін це зрозумів, може знадобитися ще деякий час.

На запитання, чи бачить він місце для дипломатії у припиненні війни, Сікорський відповів: "Потенційних посередників не бракує – Туреччина, ООН. Китай дійсно міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори".

Як повідомлялося, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що заяви Макрона щодо західних військ в Україні підвищують напруженість.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.