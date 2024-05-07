Італія проти використання своєї зброї Україною для ударів по РФ

В італійському уряді заявляють, що зброя, яку країна надає українським Збройним силам, може використовуватися тільки в межах кордонів України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, якого цитує ANSA.

За його словами, вся військова техніка, яку відправляє Італія, призначена для використання тільки на території України.

"Ми не надаємо обладнання, яке може бути використане за межами України. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – зазначив Таяні.

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Відповідаючи на запитання про нещодавню пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона ввести війська НАТО в Україну, якщо РФ прорве українську лінію оборони і Київ звернеться з відповідним проханням, італійський міністр сказав: "Я не думаю, що Макрон хоче воювати з Росією, запитайте його, що він хоче зробити. Рішення НАТО приймаються НАТО, і ми є частиною НАТО, ми не перебуваємо у стані війни з Росією і ми проти того, щоб відправляти війська воювати проти росіян".

Нагадаємо, під час візиту до Києва глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії – "так само, як Росія завдає ударів всередині України" зброєю з Ірану чи Північної Кореї.

Ця заява британського міністра викликала істерику російського МЗС, представники якого розродилось погрозами в бік Лондона.