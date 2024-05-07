Италия против использования своего оружия Украиной для ударов по РФ

В итальянском правительстве заявляют, что оружие, которое страна предоставляет украинским Вооруженным силам, может использоваться только в пределах границ Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, которого цитирует ANSA.

По его словам, вся военная техника, которую отправляет Италия, предназначена для использования только на территории Украины.

"Мы не предоставляем оборудование, которое может быть использовано за пределами Украины. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – отметил Таяни.

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Отвечая на вопрос о недавнем предложении президента Франции Эмманюэля Макрона ввести войска НАТО в Украину, если РФ прорвет украинскую линию обороны и Киев обратится с соответствующей просьбой, итальянский министр сказал: "Я не думаю, что Макрон хочет воевать с Россией, спросите его, что он хочет сделать. Решения НАТО принимаются НАТО, и мы являемся частью НАТО, мы не находимся в состоянии войны с Россией и мы против того, чтобы отправлять войска воевать против россиян".

Напомним, во время визита в Киев глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России – "так же, как Россия наносит удары внутри Украины" оружием из Ирана или Северной Кореи.

Это заявление британского министра вызвало истерику российского МИДа, представители которого разродилось угрозами в сторону Лондона.