Лондон дозволив ЗСУ бити британською зброєю по цілях в РФ – Reuters

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами британського міністра, Києву вирішувати, чи використовувати зброю для ударів по російській території.

"Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", – сказав Кемерон в інтерв'ю агентству біля Михайлівського собору.

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Це перше публічне визнання права України використовувати британську зброю для ударів углиб Росії з боку топпосадовця Великої Британії.

Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва на посаді міністра закордонних справ, повідомило агентство.

Про візит не повідомляли публічно, як і про зустрічі Кемерона із Кулебою та Зеленським.

Нещодавно новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Вона не уточнила, про які країни йде мова.

Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow із дальністю стрільби понад 250 км. Україна почала використовувати їх минулої весни.