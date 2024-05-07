Польща піднімала в небо винищувачі для перехоплення літака РФ над Балтійським морем

Польські винищувачі напередодні піднімались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Згідно з інформацією польських військових, 6 травня пара МіГ-29, що чергувала з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопила та візуально ідентифікувала літак РФ Іл-20.

Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області і виконував політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.

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Літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.

У командуванні додали, що цей же літак був перехоплений 3 травня парою польських F-16.

Нагадаємо, німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.