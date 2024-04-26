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Німецькі ВПС утретє з початку року перехоплюють російський розвідувальний літак

Новини — П'ятниця, 26 квітня 2024, 22:09 — Олег Павлюк

Німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Twitter (X) Військово-повітряні сили Німеччини.

Згідно з повідомленням, винищувачі у складі Групи швидкого реагування (QRA) вилетіли з Лааге близько 12:45 для участі в перехопленні російського літака.

"Російський Іл-20 був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і згодом супроводжувався далі", – додали в німецьких ВПС.

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Зазначимо, що з початку 2024 року німецькі винищувачі вже втретє перехоплюють розвідувальний літак Росії над Балтійським морем. Попередні випадки фіксували в січні та на початку квітня.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

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Німеччина Росія
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