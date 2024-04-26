Німецькі ВПС утретє з початку року перехоплюють російський розвідувальний літак

Німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Twitter (X) Військово-повітряні сили Німеччини.

Згідно з повідомленням, винищувачі у складі Групи швидкого реагування (QRA) вилетіли з Лааге близько 12:45 для участі в перехопленні російського літака.

"Російський Іл-20 був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і згодом супроводжувався далі", – додали в німецьких ВПС.

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Unsere 🇩🇪 #QRA Eurofighter sind heute gegen 12:45 Uhr von Laage aus zum Alpha-Scramble aufgestiegen. Es wurde eine 🇷🇺 IL-20 (COOT-A) im internationalen Luftraum über der Ostsee identifiziert und anschließend weiter begleitet. @NATO #WeAreNATOhttps://t.co/LeWWrzfXtZ pic.twitter.com/cEMwQPXdZA – Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2024

Зазначимо, що з початку 2024 року німецькі винищувачі вже втретє перехоплюють розвідувальний літак Росії над Балтійським морем. Попередні випадки фіксували в січні та на початку квітня.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.