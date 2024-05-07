Польша поднимала в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтийским морем

Польские истребители накануне поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Согласно информации польских военных, 6 мая пара МиГ-29, дежурившая с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватила и визуально идентифицировала самолет РФ Ил-20.

Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и выполнял полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.

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Самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.

В командовании добавили, что этот же самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.

Напомним, немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.