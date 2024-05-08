Литва не висилатиме українців, що ухиляються від армії, але для них можливі обмеження

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

Про це глава литовського уряду розповіла Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте відзначила, що ЄС гарантував захист українським громадянам, у тому числі чоловікам, принаймні до березня 2025 року.

"Ми не будемо організовувати депортації або розшукувати українських чоловіків в країні, тому що це було б незаконно", – сказала очільниця литовського уряду.

Реклама:

Однак якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання, сказала Шимоніте.

За словами литовської прем’єрки, вона "прагне допомогти Україні гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дозволити людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше допускав, що Литва могла би обмежити чоловіків, які ухиляються від військової служби в Україні, у соціальних виплатах, дозволах на роботу чи інших документах.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Читайте також: Справедливість, що шкодить. Які наслідки матиме рішення про "покарання" українців за кордоном.