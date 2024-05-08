Президент Литви проти ідеї позбавлення Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа не підтримав заклики щодо позбавлення Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС на тлі намірів влади ухвалити аналог російського закону про "іноагентів", який широко критикує Захід.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

Він вказав, що надання кандидатського статусу – це "лише одна сходинка на шляху до європейської інтеграції".

"Я не думаю, що я повинен зараз ініціювати щось, що відкинуло б Грузію назад, тому що це, ймовірно, дуже розчарувало б громадянське суспільство, яке зараз виходить на вулиці і висловлює свій протест", – сказав литовський президент.

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У вівторок стало відомо, що кілька десятків депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Своєю чергою у Єврокомісії пояснили процедуру, за якою у Грузії теоретично можуть забрати кандидатський статус на вступ до ЄС. Згідно з нею, якщо котрась із країн ЄС буде проти того, аби карати Грузію, то країну не зможуть позбавити кандидатського статусу.

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