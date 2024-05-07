У Єврокомісії пояснили, як ЄС може забрати статус кандидата в Грузії

У Єврокомісії пояснили процедуру, за якою у Грузії теоретично можуть забрати кандидатський статус на вступ до ЄС через ухвалення резонансного закону про "іноагентів".

Про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок говорив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано пояснив, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх-держав членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.

"Будь-які рішення, що стосуються процесу вступу, керуються та ухвалюються державами-членами за принципом одностайності. Іншими словами, ЄС – коли мова йде про шлях приєднання окремих країн-кандидатів – ухвалює рішення про кожен наступний крок у цьому процесі одноголосно", – сказав речник.

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"Це відбувається на основі рекомендації Європейської комісії, а потім – на основі обговорень та рішень, які ухвалюють одноголосно країни-члени", – додав Стано.

Отже, якщо котрась із країн ЄС буде проти того, аби карати Грузію, то країну не зможуть позбавати кандидатського статусу. Глава угорського уряду Віктор Орбан є найближчим союзником чинної грузинської влади у ЄС.

У вівторок стало відомо, що понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

На думку депутатів Європарламенту, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі прийняття російського аналога закону про "іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

Нещодавно гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.

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