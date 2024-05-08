Президент Литвы против идеи лишения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа не поддержал призывы о лишении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС на фоне намерений властей принять аналог российского закона об "иноагентах", который широко критикует Запад.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.

Он указал, что предоставление кандидатского статуса – это "лишь одна ступенька на пути к европейской интеграции".

"Я не думаю, что я должен сейчас инициировать что-то, что отбросило бы Грузию назад, потому что это, вероятно, очень разочаровало бы гражданское общество, которое сейчас выходит на улицы и выражает свой протест", – сказал литовский президент.

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Во вторник стало известно, что несколько десятков депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

В Еврокомиссии, между тем, объяснили процедуру, по которой у Грузии теоретически могут забрать кандидатский статус на вступление в ЕС. Согласно процедуре, если одна из стран ЕС будет против того, чтобы наказывать Грузию, то страну не смогут лишить кандидатского статуса.

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