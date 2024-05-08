Голова МЗС Косова: Україна нас не визнає, але наша підтримка – безумовна

Міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц запевнила, що Приштина продовжить підтримувати Україну на тлі повномасштабної російської агресії, попри те, що Київ не визнає її країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв'ю АР.

Голова косовського МЗС зазначила, що її країна постійно згадує про агресивні наміри як Сербії, від якої вона відокремилась, так і її союзника – Росії. За словами Гервалли-Шварц, косовари знають, чого саме наразі зазнають українці.

"І ми знаємо, що є тільки одне рішення – не тільки для України, але і для Європи. Це може бути лише програш Росії у війні та перемога України у цій війні. В іншому випадку Європа повинна готуватися до інших конфліктів на нашому континенті", – вважає вона.

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"Хоча Косово є невеликою державою з дуже скромними можливостями для надання допомоги, ми намагалися бути дуже корисними Україні і без вагань демонстрували нашу безумовну підтримку і симпатію народу і державі Україна", – сказала голова МЗС Косова.

Як відомо, Приштина активно підтримує Київ з початку повномасштабної російської агресії та прийняла кілька сотень українських біженців.

Крім того, в березні міністр оборони частково визнаного Косова Еюп Мачедонсі оголосив про другий пакет військової допомоги Україні, який складається з мінометних снарядів.

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