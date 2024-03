Косово оголосило про другий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони частково визнаного Косова Еюп Мачедонсі оголосив про другий пакет військової допомоги Україні, який складається з мінометних снарядів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

"Косово продовжуватиме підтримувати Україну у її героїчній війні проти російської агресії.

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України, що складається з мінометних снарядів", – написав він.

🇽🇰 will continue to support 🇺🇦 in its heroic war against Russian aggression. Today at the UDCG meeting, I announced our second package of military aid for Ukraine, consisting of mortar rounds. First package with trucks, tactical and armored vehicles will be delivered next week. pic.twitter.com/TKDaeJ2O2Z