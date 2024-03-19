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Косово оголосило про другий пакет військової допомоги Україні

Вівторок, 19 березня 2024, 21:21

Міністр оборони частково визнаного Косова Еюп Мачедонсі оголосив про другий пакет військової допомоги Україні, який складається з мінометних снарядів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда",  він написав у Twitter (X).

"Косово продовжуватиме підтримувати Україну у її героїчній війні проти російської агресії.

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України, що складається з мінометних снарядів", – написав він.

Міністр також повідомив, що перший пакет допомоги з вантажівками, тактичними та броньованими автомобілями буде доставлений наступного тижня.

Нагадаємо, українське Міноборони після засідання у форматі "Рамштайн" повідомило про приєднання Люксембургу до "артилерійської коаліції", яку очолюють Франція і Німеччина.

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Косово Війна з РФ