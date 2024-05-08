Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заверила, что Приштина продолжит поддерживать Украину на фоне полномасштабной российской агрессии, несмотря на то, что Киев не признает ее страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью АР.

Глава косовского МИД отметила, что ее страна постоянно вспоминает об агрессивных намерениях как Сербии, от которой она отделилась, так и ее союзника – России. По словам Герваллы-Шварц, косовары знают, что именно сейчас испытывают украинцы.

"И мы знаем, что есть только одно решение – не только для Украины, но и для Европы. Это может быть только проигрыш России в войне и победа Украины в этой войне. В противном случае Европа должна готовиться к другим конфликтам на нашем континенте", – считает она.

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"Хотя Косово является небольшим государством с очень скромными возможностями для оказания помощи, мы старались быть очень полезными Украине и без колебаний демонстрировали нашу безусловную поддержку и симпатию народу и государству Украина", – сказала глава МИД Косово.

Как известно, Приштина активно поддерживает Киев с начала полномасштабной российской агрессии и приняла несколько сотен украинских беженцев.

Кроме того, в марте министр обороны частично признанного Косово Эюп Мачедонси объявил о втором пакете военной помощи Украине, который состоит из минометных снарядов.

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