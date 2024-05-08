Глава МИД Косово: Украина нас не признает, но наша поддержка – безусловная
Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заверила, что Приштина продолжит поддерживать Украину на фоне полномасштабной российской агрессии, несмотря на то, что Киев не признает ее страну.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью АР.
Глава косовского МИД отметила, что ее страна постоянно вспоминает об агрессивных намерениях как Сербии, от которой она отделилась, так и ее союзника – России. По словам Герваллы-Шварц, косовары знают, что именно сейчас испытывают украинцы.
"И мы знаем, что есть только одно решение – не только для Украины, но и для Европы. Это может быть только проигрыш России в войне и победа Украины в этой войне. В противном случае Европа должна готовиться к другим конфликтам на нашем континенте", – считает она.
"Хотя Косово является небольшим государством с очень скромными возможностями для оказания помощи, мы старались быть очень полезными Украине и без колебаний демонстрировали нашу безусловную поддержку и симпатию народу и государству Украина", – сказала глава МИД Косово.
Как известно, Приштина активно поддерживает Киев с начала полномасштабной российской агрессии и приняла несколько сотен украинских беженцев.
Кроме того, в марте министр обороны частично признанного Косово Эюп Мачедонси объявил о втором пакете военной помощи Украине, который состоит из минометных снарядов.
Читайте также: Между признанием и игнорированием: как сложились и как могут измениться отношения Украины и Косова.