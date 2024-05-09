Греція розкритикувала повторне перетворення Туреччиною візантійської церкви на мечеть

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розкритикував перетворення Туреччиною на мечеть візантійської православної церкви Хора у Стамбулі, яка перед цим багато десятиліть була музеєм.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Фактичне рішення про перетворення середньовічної церкви на мечеть ухвалили ще кілька років тому, але її остаточне відкриття для вірян у такому статусі відбулося лише цього понеділка, 6 квітня.

Хора вже була мечеттю у часи Османської імперії, але після секулярних реформ в середині ХХ сторіччя її перетворили на музей і відкрили старовинні фрески та мозаїки, які в османські часи були сховані за штукатуркою.

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Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що вважає крок Туреччини "цілковито непотрібним" і таким, що "ображає багату історію Константинополя як перехрестя культур".

Він сказав, що говоритиме про це з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари наступного тижня.

"Функціонування монастиря Хора як мечеті – це не хороший сигнал, адже це об’єкт культурної спадщини. Якщо ми хочемо мати хороші відносини, ми маємо поважати спільні цінності", – зазначила зі свого боку президентка Греції Катерина Сакелларопулу.

Після того, як Ердоган у понеділок урочисто відкрив храм у статусі мечеті МЗС Греції зауважило, що це "змінює і ображає характер пам’ятки як об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО, що належить всьому людству".

Нагадаємо, у 2020 році Туреччина повторно перетворила на мечеть також головний храм візантійського Константинополя, собор Святої Софії.

"ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Друге вбивство Візантії".